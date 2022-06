Messina, settimana prossima l’incontro decisivo con il Sindaco Basile (Di sabato 18 giugno 2022) Situazione Messina: per la prossima settimana è previsto un incontro con il Sindaco Basile per definire il destino del club Sono giorni decisivi per capire quale sarà il futuro del Messina. Come riferito dalla Gazzetta del Sud, il club non ha ancora trovato un acquirente dopo la decisione del presidente Sciotto di lasciare. Ad inizio settimana previsto un incontro con il Sindaco della città Federico Basile che potrebbe risultare importantissimo per il destino della società siciliana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Situazione: per laè previsto un incontro con ilper definire il destino del club Sono giorni decisivi per capire quale sarà il futuro del. Come riferito dalla Gazzetta del Sud, il club non ha ancora trovato un acquirente dopo la decisione del presidente Sciotto di lasciare. Ad inizioprevisto un incontro con ildella città Federicoche potrebbe risultare importantissimo per il destino della società siciliana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

