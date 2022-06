Mastrocinque si toglie qualche sassolino dalla scarpa | “Ancora più deciso”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“E’ con profonda soddisfazione che ho accolto la sentenza della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli, che in data 15 giugno ha definitivamente respinto il ricorso presentatoCapogruppo di Minoranza e dagli altri candidati di “Liberamente Foglianise”. Ad onor del vero non ho mai avuto dubbi sulla correttezza di tutte le operazioni di voto dello scorso 3 e 4 ottobre. Tale consapevolezza è stata finalmente suffragata dall’attesissima sentenza del TAR che ha dichiarato il ricorso infondato. Si legge nella sentenza da poco pubblicata che “all’esito dell’espletamento degli incombenti istruttori dispostiSezione è emersa in primo luogo la correttezza dell’operato della Sezione n. 2, in quanto è stato accertato il numero di schede autenticate e non utilizzate, pari a 206 schede, ...