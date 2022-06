LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: inizia la rincorsa all’oro di Sofia Raffaeli! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:43 Si inizia con Viktoriia Onopriienko! 12:41 In qualificazione il regolamento prevede che il punteggio più basso venga scartato, in finale invece tutti i punteggi saranno validi, di conseguenza non sono permessi errori. 12:38 Vi ricordiamo che in qualifica a spuntarla è stata la bulgara Kaleyn (103.600), Sofia Raffaeli si è piazzata seconda ad un’incollatura (103.550), mentre terza è arrivata Nikolova (101.250). Milena Baldassari ha concluso la qualifica in decima posizione (93.300). 12:35 Raffaeli partirà alle clavette, Baldassari al cerchio. 12:32 Sofia Raffaeli sarà la terza a scendere in pedana in ogni rotazione, mentre Milena Baldassari la nona. 12:29 Tra pochi istanti partirà la gara per le medaglie con le azzurre impegnate! 12:26 E’ bastato un errore ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:43 Sicon Viktoriia Onopriienko! 12:41 In qualificazione il regolamento prevede che il punteggio più basso venga scartato, in finale invece tutti i punteggi saranno validi, di conseguenza non sono permessi errori. 12:38 Vi ricordiamo che in qualifica a spuntarla è stata la bulgara Kaleyn (103.600),Raffaeli si è piazzata seconda ad un’incollatura (103.550), mentre terza è arrivata Nikolova (101.250). Milena Baldassari ha concluso la qualifica in decima posizione (93.300). 12:35 Raffaeli partirà alle clavette, Baldassari al cerchio. 12:32Raffaeli sarà la terza a scendere in pedana in ogni rotazione, mentre Milena Baldassari la nona. 12:29 Tra pochi istanti partirà la gara per le medaglie con le azzurre impegnate! 12:26 E’ bastato un errore ...

