Il sindaco Giorgio Gori in Ucraina: gemellaggio tra Bergamo e Bucha (Di sabato 18 giugno 2022) Bergamo. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sarà a Bucha, in Ucraina, dal pomeriggio di martedì 21 giugno per siglare un gemellaggio tra la due città – la prima assurta a simbolo di resistenza e rinascita dopo essere stata gravemente colpita dalla pandemia di Covid-19 nella primavera del 2020, e la seconda drammaticamente martoriata dalla violenza dell’occupazione russa nel marzo di quest’anno. La proposta di gemellaggio – che mira a sostenere la popolazione della città Ucraina nell’opera di ricostruzione – è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Fedoruk e dal Consiglio comunale di Bucha, anche grazie alla collaborazione di Fondazione CESVI, la ONG bergamasca prima ad entrare nel ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 giugno 2022). Ildisarà a, in, dal pomeriggio di martedì 21 giugno per siglare untra la due città – la prima assurta a simbolo di resistenza e rinascita dopo essere stata gravemente colpita dalla pandemia di Covid-19 nella primavera del 2020, e la seconda drammaticamente martoriata dalla violenza dell’occupazione russa nel marzo di quest’anno. La proposta di– che mira a sostenere la popolazione della cittànell’opera di ricostruzione – è stata accolta con entusiasmo dalFedoruk e dal Consiglio comunale di, anche grazie alla collaborazione di Fondazione CESVI, la ONG bergamasca prima ad entrare nel ...

