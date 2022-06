Gli ospiti di Roberto Bolle stasera su Rai1 con Danza Con Me: Serena Rossi, Lillo, Alessandro Borghi e gli altri (Di sabato 18 giugno 2022) Sono noti gli ospiti di Roberto Bolle stasera su Rai1 con Danza Con Me. Il ballerino torna in TV per una prima serata Rai ma solo in replica. L’appuntamento in onda sabato 18 giugno infatti non è una nuova serata in diretta ma solo la replica dello spettacolo di Capodanno, in onda il 1° gennaio 2022. Per il pubblico di Rai1 l’occasione di rivivere quei momenti tra Danza e musica, per celebrare l’arte in ogni sua forma con l’accompagnamento di tanti ospiti. Conduce Serena Rossi insieme a Lillo lo spettacolo di Roberto Bolle, che accoglie tanti amici dal mondo della televisione e della musica. Tanti gli ospiti di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Sono noti glidisuconCon Me. Il ballerino torna in TV per una prima serata Rai ma solo in replica. L’appuntamento in onda sabato 18 giugno infatti non è una nuova serata in diretta ma solo la replica dello spettacolo di Capodanno, in onda il 1° gennaio 2022. Per il pubblico dil’occasione di rivivere quei momenti trae musica, per celebrare l’arte in ogni sua forma con l’accompagnamento di tanti. Conduceinsieme alo spettacolo di, che accoglie tanti amici dal mondo della televisione e della musica. Tanti glidi ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Il 22 giugno tra gli ospiti di #Mengoni all’Olimpico di Roma - oltre ai già annunciati Gazzelle e Madame - ci sarà… - Paolo_Bargiggia : Vedere ancora gli ospiti dei talk televisivi con la mascherina FFP2 in faccia per ore al chiuso di uno studio, ti f… - emergency_ong : #Milano 'Nel Centro del quartiere Bovisa dove hanno trovato rifugio donne e bambini ucraini, supportiamo l'accoglie… - AnnaP1953 : RT @DSantanche: Chissà perché quando @AndreaScanzi da’ della bestia a @GiorgiaMeloni , @Michele_Anzaldi diventa improvvisamente sordo e mut… - filippog : In un piatto che racconta un po' di me, di qui, dell'estate in campagna. Quelle storie che immagino, ad un ospite s… -