Giorgio Gori martedì a Bucha | gemellaggio con Bergamo

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sarà a Bucha, in Ucraina, dal pomeriggio di martedì 21 giugno per siglare un gemellaggio tra la due città - la prima assurta a simbolo di resistenza e rinascita dopo essere stata colpita duramente durante l'invasione russa.