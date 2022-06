Dall'Italia la propaganda per la jihad: sui social le istruzioni per bombe e attentati (Di sabato 18 giugno 2022) Avrebbe usato il web per divulgare il messaggio dell'Isis e fare proseliti Dall'Italia rilanciando anche istruzioni per la costruzione di bombe. Con l'accusa di essere un "combattente virtuale" i carabinieri del Ros hanno... Leggi su europa.today (Di sabato 18 giugno 2022) Avrebbe usato il web per divulgare il messaggio dell'Isis e fare proselitirilanciando ancheper la costruzione di. Con l'accusa di essere un "combattente virtuale" i carabinieri del Ros hanno...

Pubblicità

JuventusFCYouth : #Miretti, #Mulazzi e #Turicchia convocati dall'Italia Under 19 per la fase finale del Campionato Europeo di categor… - FratellidItalia : Aveva soli 18 anni Francesco Cecchin quando venne ucciso dall’estrema sinistra. Un omicidio che, a distanza di pi… - GuidoDeMartini : ?? ITALIA: NEL MONDO CHE VA AL CONTRARIO SI CONDANNANO I MEDICI CHE CHIEDONO GLI ESAMI AI PROPRI PAZIENTI ?? Condanna… - drewdemiselena : RT @JDBITALIANCREW: Ormai sono già 5 anni dall’ultima volta che @justinbieber ha messo piede in Italia, si trovava infatti agli I-DAYS di M… - AntonioBruno0 : RT @Skittygoa: Qui siamo alla prova del nove:la palla è in mano alla Germania.Draghi ha siglato accordi per gas nordafricano:a questo punto… -