Calciomercato: i nostri pronostici sui possibili trasferimenti in Serie A (Di sabato 18 giugno 2022) Con le ultime gare di Nations League, il calcio giocato ha definitivamente dato l'arrivederci alla prossima stagione, lasciando così spazio agli inevitabili rumors di mercato e ai possibili... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 18 giugno 2022) Con le ultime gare di Nations League, il calcio giocato ha definitivamente dato l'arrivederci alla prossima stagione, lasciando così spazio agli inevitabili rumors di mercato e ai...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : Calciomercato: i nostri pronostici sui possibili trasferimenti in Serie A - persemprecalcio : ?? Il direttore dell'area tecnica dell'#Udinese Pierpaolo #Marino ha puntualizzato sulle situazioni di #Deulofeu,… - Gianluigi_1991 : @Lexile231 @carlo_garau - MeGuasto : Una volta ad ogni sessione di calciomercato i giornalisti accostavano decine e decine di giocatori all'Inter, oggi… - daddymaria11 : RT @lucsazzo: C'è chi fa fare le sfilate ai procuratori sotto la sede per fare parlare di se e chi lavora nel silenzio più totale per lavor… -