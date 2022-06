Burlon celebra 10 anni di County of Milan, in passerella Jacobs (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Life is so short you can’t waste even a day”. Si apre con queste parole e il simbolo della pace stampato su una felpa bianca oversize lo show di Marcelo Burlon, che per festeggiare 10 anni di ‘County of Milan’ sceglie di fare le cose in grande, sfilando al Velodromo Vigorelli di Milano, tempio della musica e dello sport, dove negli ’40 Fausto Coppi ha stabilito il record dell’ora e dove hanno suonato leggende come Beatles, Led Zeppelin e The Clash. E infatti, ecco spuntare in passerella il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, con indosso una salopette blu, colore caro al designer argentino, rincorso dallo stesso Burlon. Applausi e sguardi ammirati non si risparmiano. La collezione è un inno alla libertà: sulla chilometrica ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Life is so short you can’t waste even a day”. Si apre con queste parole e il simbolo della pace stampato su una felpa bianca oversize lo show di Marcelo, che per festeggiare 10di ‘of’ sceglie di fare le cose in grande, sfilando al Velodromo Vigorelli dio, tempio della musica e dello sport, dove negli ’40 Fausto Coppi ha stabilito il record dell’ora e dove hanno suonato leggende come Beatles, Led Zeppelin e The Clash. E infatti, ecco spuntare inil campione olimpico dei 100 metri Marcell, con indosso una salopette blu, colore caro al designer argentino, rincorso dallo stesso. Applausi e sguardi ammirati non si risparmiano. La collezione è un inno alla libertà: sulla chilometrica ...

