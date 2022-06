Pubblicità

La Sicilia

"Sto valutando diverse proposte, credo che lascerò il Torino: voglio giocare in Champions e con la Nazionale brasiliana": così il difensore granata, Gleison, esce allo scoperto sul suo futuro. "Già l'anno scorso volevo andare via, lo avevo detto al tecnico e alla società - racconta ai microfoni di Resenha Espn - ma il mister mi disse di restare un'...... la Juventus della prossima stagione è già bella che fatta e sarà, senza menzogne o false illusioni, la seguente: Szczesny/Perin - - - - - - - - - - Danilo/DeSciglio/Rugani (scambiato ... Bremer dice addio al Torino, voglio Champions e Nazionale (ANSA) - TORINO, 18 GIU - "Sto valutando diverse proposte, credo che lascerò il Torino: voglio giocare in Champions e con la Nazionale brasiliana": così il difensore granata, Gleison Bremer ...Bremer-Inter, Fabrizio Romano svela lo stato dell'arte della trattativa che potrebbe portare il brasiliano in nerazzurro ...