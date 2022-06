Pubblicità

Agenzia ANSA

"Contro i rincari die gasolio alla pompa dovranno attivarsi l'Antitrust e le Procure della Repubblica, allo scopo di accertare chi sta speculando sulla pelle degli italiani". Ilha presentato infatti ......835 euro al litro mentre laself sugli 1,83 euro. Inferocite le Associazioni dei ... E ilprepara "una nuova azione legale" a tutela di cittadini e automobilisti, sottolineando che i ... Benzina: Codacons, ancora speculazioni, nuovo esposto - Economia "Contro i rincari di benzina e gasolio alla pompa dovranno attivarsi l'Antitrust e le Procure della Repubblica, allo scopo di accertare chi sta speculando sulla pelle degli italiani". (ANSA) ...Governo sotto pressione per frenare i rialzi record dei carburanti dopo che anche il gasolio in modalità self ha sfondato la soglia psicologica dei 2 euro al litro, facendo così il paio con la benzina ...