Ungheria, Rossi: “C’è grande euforia. Italia? E’ sulla strada giusta” (Di venerdì 17 giugno 2022) “C’è grandissima euforia, forse superiore a quella dell’Europeo, dove siamo arrivati a 5 minuti dalla qualificazione nel girone di Germania, Portogallo e Francia”. L’Ungheria comanda a sorpresa il girone di Nations League con Italia, Germania e Inghilterra. Un soddisfatto Marco Rossi è intervenuto in un’intervista al Corriere della Sera raccontando il grande momento della sua Nazionale e del Paese: “L’Ungheria vive di calcio ma in larga parte nessuno ha vissuto i fasti che furono. Per questo c’è grande orgoglio”. “Tutti i giocatori ora vogliono andare in Inghilterra, per ragioni economiche ma anche per l’atmosfera che c’è negli stadi. Quel che è davvero grave, è il fatto che l’Italia è molto indietro nelle strutture, anche rispetto ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) “C’è grandissima, forse superiore a quella dell’Europeo, dove siamo arrivati a 5 minuti dalla qualificazione nel girone di Germania, Portogallo e Francia”. L’comanda a sorpresa il girone di Nations League con, Germania e Inghilterra. Un soddisfatto Marcoè intervenuto in un’intervista al Corriere della Sera raccontando ilmomento della sua Nazionale e del Paese: “L’vive di calcio ma in larga parte nessuno ha vissuto i fasti che furono. Per questo c’èorgoglio”. “Tutti i giocatori ora vogliono andare in Inghilterra, per ragioni economiche ma anche per l’atmosfera che c’è negli stadi. Quel che è davvero grave, è il fatto che l’è molto indietro nelle strutture, anche rispetto ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Marco Rossi 'In Ungheria c'è euforia, Italia su giusta strada' - sportface2016 : #Ungheria, #Rossi: 'C'è grande euforia. #Italia? E' sulla strada giusta' - gilnar76 : Rossi (ct Ungheria): «Dall’Italia tanti complimenti ma zero chiamate…» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - infoitsport : Marco Rossi, il c.t. dell’Ungheria: «Per me in Italia mai nessuna offerta, stavo per mollare» - infoitsport : Ungheria, Rossi al CorSera: 'Per me tanti complimenti, ma dall'Italia mai nessuna offerta' -