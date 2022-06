Torna Il Paradiso delle Signore: Stop Sei Sorelle! (Di venerdì 17 giugno 2022) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: dopo la sospensione estiva, come ogni anno la soap farà ritorno nel corso dei mesi autunnali, sostituendo ufficialmente Sei Sorelle che continuerà ad esserci per tutta l’estate… Il Paradiso delle Signore si è concluso alla fine di aprile e tutti i telespettatori attendono, naturalmente, l’inizio della nuova stagione. Al momento, nella fascia oraria in cui prima veniva trasmessa in onda la soap, va in onda la telenovela spagnola Sei Sorelle, che sembra essere davvero molto amata dal pubblico. Con la fine dell’estate, però, i palinsesti cambieranno nuovamente permettendo di assistere alla sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Anticipazioni Il Paradiso ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 17 giugno 2022) Anticipazioni Il7: dopo la sospensione estiva, come ogni anno la soap farà ritorno nel corso dei mesi autunnali, sostituendo ufficialmente Sei Sorelle che continuerà ad esserci per tutta l’estate… Ilsi è concluso alla fine di aprile e tutti i telespettatori attendono, naturalmente, l’inizio della nuova stagione. Al momento, nella fascia oraria in cui prima veniva trasmessa in onda la soap, va in onda la telenovela spagnola Sei Sorelle, che sembra essere davvero molto amata dal pubblico. Con la fine dell’estate, però, i palinsesti cambieranno nuovamente permettendo di assistere alla sesta stagione de Il. Anticipazioni Il...

