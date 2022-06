Software | un nome con un significato che arriva da lontano e che non immagini

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 17 giugno 2022) A volte i nomi degli oggetti che ci circondano hanno un’origine che nonamo, unche non ha nulla a che fare con la loro funzione. Scopriamo insieme da dove deriva il, una vera sorpresa anche per me! Ilè un elemento che, insieme all’hardware, compone il computer. Ma sapete da dove deriva il suo, indipendentemente dalla traduzione dall’inglese? Non lo immaginerete mai! L’origine del termine– (partedel) – curiosauro.itUnIn inglese il terminesignifica componente tenero, e si riferisce a tutti gli elementi leggeri (soft) che non possono essere toccati perché sono virtuali e logici, come programmi scritti in dvd-rom o su disco fisso del ...