Riverdale: Ryan Grantham, l’attore che faceva Jeffery, ha ucciso sua madre e voleva ammazzare Justin Trudeau, ergasolo per lui (Di venerdì 17 giugno 2022) I fan di Riverdale ricorderanno sicuramente Ryan Grantham, l’attore che interpretava Jeffrey. Nelle ultime ore alcune notizie su di lui hanno sconvolto l’opinione pubblica: il divo ha ucciso sua madre e premeditava l’omicidio di Justin Trudeau. Ma cosa è successo? Leggi anche: Mascalucia, Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre: non c’è stato nessun rapimento, ecco... Leggi su donnapop (Di venerdì 17 giugno 2022) I fan diricorderanno sicuramenteche interpretava Jeffrey. Nelle ultime ore alcune notizie su di lui hanno sconvolto l’opinione pubblica: il divo hasuae premeditava l’omicidio di. Ma cosa è successo? Leggi anche: Mascalucia, Elena Del Pozzo, uccisa dalla: non c’è stato nessun rapimento, ecco...

