MotoGP | risultati e classifica FP1 GP Germania 2022 | uno-due Ducati con Miller in testa | Quartararo vicino

(Di venerdì 17 giugno 2022) Si è da poco conclusa la prima sessione di prove libere per la, valida per il Gran Premio dial Sachsenring: davanti a tutti è un uno-duecon Jackal comando (1:21.479) e Francesco Bagnaia alle sue spalle ma per appena 15 millesimi. Moltoall’australiano e all’azzurro anche il terzoto al termine delle FP1, Fabio(+0.078). Quarto tempo registrato da Johann Zarco (+0.176), con Takaaki Nakagami a completare la top 5 (+0.181), contraddistinta dunque da tre. Sesto Aleix Espargaro (+0.186), cui seguono Luca Marini (+0.192) e Andrea Dovizioso (+0.251) rispettivamente in settima e ottava posizione. 14esimo Franco Morbidelli, sedicesimo Enea Bastianini, diciassettesimo Fabio ...

Pubblicità

Nonostante istraordinari di fenomeni come Valentino Rossi, Marc Marquez e Mick Doohan, il mitico 'Ago' resta il pilota con il maggior numero di titoli nella classe regina. Ricordate gli ...Questa domenica si correrà al Sachsenring, tracciato in cui Bagnaia non ha mai ottenuto grandi, considerando il solo podio conseguito nel 2017 in Moto3 e può annoverare come miglior ...Doppietta Ducati nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania. Jack Miller, che sin dalla Moto3 si è sempre ben espresso in Sassonia, ha preceduto il compagno di box Francesco ...Il Motomondiale è già entrato pienamente nel vivo della bagarre per il titolo a tutti i livelli, specialmente quello piloti. Una lotta serratissima, che vede, al momento, Fabio Quartararo davanti a tu ...