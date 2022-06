Milano, “Uccise pedone con il bus mentre concordava prestazioni sessuali sul cellulare”: chiesto rinvio a giudizio per autista Atm (Di venerdì 17 giugno 2022) Quando ha travolto con il bus e ucciso Cristina Conforti, 53 anni, stava concordando in chat prestazioni sessuali con lo smartphone. Ora, per l’incidente avvenuto l’11 dicembre 2020 a Cinisello Balsamo (Milano), la Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio di un autista italiano, 47 anni, dell’Azienda dei trasporti milanesi (Atm). Dovrà ora rispondere di omicidio stradale. L’udienza preliminare è prevista per la prossima settimana. La perizia sul cellulare disposta dal pubblico ministero Michela Versini ha stabilito che, mentre guidava il bus della linea 727 Cormano-Cusano, l’uomo era impegnato da circa mezz’ora in conversazioni hard. Per questo motivo, si legge nella richiesta di rinvio a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Quando ha travolto con il bus e ucciso Cristina Conforti, 53 anni, stava concordando in chatcon lo smartphone. Ora, per l’incidente avvenuto l’11 dicembre 2020 a Cinisello Balsamo (), la Procura di Monza haildi unitaliano, 47 anni, dell’Azienda dei trasporti milanesi (Atm). Dovrà ora rispondere di omicidio stradale. L’udienza preliminare è prevista per la prossima settimana. La perizia suldisposta dal pubblico ministero Michela Versini ha stabilito che,guidava il bus della linea 727 Cormano-Cusano, l’uomo era impegnato da circa mezz’ora in conversazioni hard. Per questo motivo, si legge nella richiesta dia ...

