Liceo ‘Carafa-Giustiniani’ | chiusura di anno nel segno dei musical

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCerreto Sannita (Bn) – Sarà una autentica novità la performance che sarà messa in scena dale del “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita, guidato dalla dirigente Giovanna Caraccio. Per la prima volta, infatti, come concerto di fineè stato allestito unche vedrà protagonisti gli studenti dell’indirizzoe, che si esibirin “Romeo e Giulietta” e “Notre Dame De Paris”. L’atteso appuntamento è in calendario per lunedì 20 giugno, alle ore 19.30, e si terrà presso l’Auditorium del “Carafa-Giustiniani”, sito in piazza Sodo a Cerreto Sannita. I protagonisti sargli alunni delle classi terza e quinta, ma hdato il loro contributo, anche gli studenti delle altre classi e il dipartimento ...