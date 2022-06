GRA D19 | chiusura notturna immissione su Diramazione Roma Sud

(Di venerdì 17 giugno 2022)– Per consentire programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22.00 di lunedì 20 alle 4.00 di martedì 21 giugno, sul Ramo di allacciamento G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di) – D19sud, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla carreggiata interna (con provenienza Casilina) immette sullasud D19 della A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A. fino all’uscita 21-22 “Anagnina Tuscolana”, rientrare poi sulla carreggiata esterna del G.R.A.in direzione Firenze/L’Aquila, con successivo ingresso sullasud percorrendo lo svincolo 19 (E45-A1 Napoli). (Agenzia Dire)

