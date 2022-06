Fincantieri costruirà per UsNavy terza fregata Constellation (Di venerdì 17 giugno 2022) La US Navy ha annunciato l'esercizio dell'opzione che assegna alla controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), la costruzione della terza fregata lanciamissili della classe "... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) La US Navy ha annunciato l'esercizio dell'opzione che assegna alla controllata americana di, Marinette Marine (FMM), la costruzione dellalanciamissili della classe "...

