Christian 2 | iniziate le riprese | new entry a sorpresa nel cast | di chi si tratta

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 17 giugno 2022) Sono in corso ledella seconda stagione di, il supernatural-crime drama Sky Original con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Sei nuovi episodi – prossimamente su Sky e in streaming su NOW – di cui vengono rilasciate le prime immagini dal set. Edoardo Pesce e Claudio Santamaria sono attualmente impegnati nei lavori per la seconda stagione di. Il nuovo capitolo sarà interamente diretto da Stefano Lodovichi (anche produttore creativo nonché fra gli autori dei nuovi episodi). Insieme ai due interpreti, vincitori del David di Donatello, torneranno Silvia D’Amico (Non essere cattivo, The place, Hotel Gagarin, A Casa tutti bene – La serie) nei panni di Rachele, ex tossica dal passato doloroso, miracolata dae rinata a nuova vita; Antonio Bannò (Romulus, Suburra – La serie, Vita da Carlo) ...