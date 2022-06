A che ora gioca oggi Camila Giorgi a Birmingham: programma, tv, streaming, avversaria da definire (Di venerdì 17 giugno 2022) Superato l’ostacolo Lauren Davis agli ottavi, Camila Giorgi si prepara per il suo quarto di finale al WTA 250 di Birmingham. L’azzurra non conosce però ancora la sua prossima avversaria, poiché l’incontro di ieri tra Magdalena Frech (n.91) e la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.32) è stato interrotto e rinviato a oggi (si riprenderà dall’1-6 7-5 4-2 in favore della polacca). Chi ci sarà sulla strada per la semifinale si scoprirà dunque soltanto durante la giornata odierna (Frech e Haddad Maia termineranno la loro sfida nel secondo match di giornata sul campo Ann Jones). In ogni caso Giorgi scenderà sul rettangolo di gioco nella quinta e ultima partita del giorno sul campo principale (ricordiamo che il programma inizierà alle ore 12:00). L’incontro dell’azzurra si potrà ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Superato l’ostacolo Lauren Davis agli ottavi,si prepara per il suo quarto di finale al WTA 250 di. L’azzurra non conosce però ancora la sua prossima, poiché l’incontro di ieri tra Magdalena Frech (n.91) e la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.32) è stato interrotto e rinviato a(si riprenderà dall’1-6 7-5 4-2 in favore della polacca). Chi ci sarà sulla strada per la semifinale si scoprirà dunque soltanto durante la giornata odierna (Frech e Haddad Maia termineranno la loro sfida nel secondo match di giornata sul campo Ann Jones). In ogni casoscenderà sul rettangolo di gioco nella quinta e ultima partita del giorno sul campo principale (ricordiamo che ilinizierà alle ore 12:00). L’incontro dell’azzurra si potrà ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Mentre la Germania alza il salario minimo, che dal 1° ottobre sarà di 12 euro l’ora, nel nostro Paese gli stipendi… - TIM_Official : È stato emozionante rivivere tutti i ricordi di Alex nella scuola di #Amici21. ?? Ora non resta che goderci la sua e… - fffitalia : Il #Po è in secca, da mesi. In alcuni comuni hanno iniziato a razionare l’acqua. La sentite? È la #crisiclimatica c… - JackWaine3 : @milfitaly Certo che si, tutt'ora ho una relazione con una mia coetanea anche se è Cinese perché risiedo ad Hong Ko… - Nik8790238 : @spighissimo Ecco perché i #M5S meritano la decomposizione. Sono solo inutili topi di fogna della società che sono… -