Walter Sabatini | “Non ho metabolizzato l’addio alla Salernitana”

Pubblicità

Joyrayd : RT @ilsecoloxix: l guru dei dirigenti italiani Walter Sabatini: “La #Sampdoria si tirerà fuori dai guai. Chi prende il club tenga conto del… - sportface2016 : #Sabatini: 'Non ho metabolizzato l'addio alla #Salernitana' - JurrVanWessem : RT @Blucerchiando: Nella lunga intervista concessa al Secolo XIX Walter Sabatini ha rinnovato la stima nei confronti del tifo blucerchiato… - 9091campioni : RT @Blucerchiando: Nella lunga intervista concessa al Secolo XIX Walter Sabatini ha rinnovato la stima nei confronti del tifo blucerchiato… - Blucerchiando : Nella lunga intervista concessa al Secolo XIX Walter Sabatini ha rinnovato la stima nei confronti del tifo blucerch… -

Commenta per primo Torna a parlare. Lo fa in una lunga intervista dedicata ad una sua ex squadra, la Sampdoria, anche se non possono mancare accenni alla vicenda Salernitana : 'Non ho ancora metabolizzato la fine della ...... non i metodi" As Roma 07/02/2020 - campionato di calcio serie A / Roma - Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto:Il Secolo XIX intervista l'ex direttore sportivo ...Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...Torna a parlare Walter Sabatini. Lo fa in una lunga intervista dedicata ad una sua ex squadra, la Sampdoria, anche se non possono mancare accenni alla vicenda Salernitana: "Non ho ancora metabolizzato ...