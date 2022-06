“Non ci sono proposte”: il presidente esce allo scoperto (Di giovedì 16 giugno 2022) Luigi De Laurentiis, presidente del Bari e figlio del patron azzurro Aurelio, è intervenuto sul ricorso riguardante la modifica dell’articolo delle NOIF (Norme Organizzative Interne FIGC) sulle multiproprietà (16 bis), respinto dalla Corte Federale d’Appello. Queste le parole del rampollo della famiglia De Laurentiis durante la presentazione del ritiro estivo del suo Bari a Roccaraso: “Credo fermamente in questo ricorso e aspetto fermamente di andare al CONI. Abbiamo ancora tante mosse da fare. Al momento non ho ricevuto alcun tipo di proposte ufficiali per il Bari”. Luigi De Laurentiis Napoli Bari Dopo l’avvocato Grassani quindi anche De Laurentiis jr. promette battaglia legale agli organi federali, per evitare il baratro in cui anche la Salernitana di Claudio Lotito rischiava di piombare prima dell’acquisto di Iervolino. Ecco invece la ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Luigi De Laurentiis,del Bari e figlio del patron azzurro Aurelio, è intervenuto sul ricorso riguardante la modifica dell’articolo delle NOIF (Norme Organizzative Interne FIGC) sulle multiproprietà (16 bis), respinto dalla Corte Federale d’Appello. Queste le parole del rampollo della famiglia De Laurentiis durante la presentazione del ritiro estivo del suo Bari a Roccaraso: “Credo fermamente in questo ricorso e aspetto fermamente di andare al CONI. Abbiamo ancora tante mosse da fare. Al momento non ho ricevuto alcun tipo diufficiali per il Bari”. Luigi De Laurentiis Napoli Bari Dopo l’avvocato Grassani quindi anche De Laurentiis jr. promette battaglia legale agli organi federali, per evitare il baratro in cui anche la Salernitana di Claudio Lotito rischiava di piombare prima dell’acquisto di Iervolino. Ecco invece la ...

Pubblicità

GiovaQuez : Calenda a Borgonovo: 'Secondo lei ho il diritto di questionare se gli ucraini hanno il diritto di difendersi dagli… - _Nico_Piro_ : #16giugno notizia meno raccontata in 3 mesi di guerra. Le vittime civili oggi dovrebbero superare quota 10mila (sia… - CarloCalenda : “Giornalisti” in cerca di pubblico per vendere un instant book, Pseudo esperti di politica estera che non sono mai… - lella18750 : RT @riga_marco: @enzobianchi7 Siamo dei poveri illusi.Una vita ahimè vale molto di più di qualsiasi ricchezza.Purtroppo abbiamo invertito l… - Michela_soy : @Ninozzo63 @Pandivia1 C'è tanto da obbiettare. In malafede ha #ritwittato una frase non contestualizzata. La… -