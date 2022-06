Noa Lang: “Per ora nessun accordo col Milan o altri club” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Per ora non c’è accordo con il Milan o altri club“. Lo ha detto ai microfoni di nu.nl l’attaccante del Bruges, Noa Lang, che nega l’esistenza di un accordo imminente per il suo trasferimento in rossonero. “Non so da dove arrivino queste notizie”, ammette il classe 1999 al quotidiano olandese dopo gli impegni con la sua Nazionale in Nations League. Una cosa è certa: in estate cambierà aria. “Entrambe le parti sono d’accordo. Voglio continuare a crescere e quindi devo fare un passo in avanti. Ma amo il Bruges e finché sarò qui darò il 100%”, conclude. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) “Per ora non c’ècon il“. Lo ha detto ai microfoni di nu.nl l’attaccante del Bruges, Noa, che nega l’esistenza di unimminente per il suo trasferimento in rossonero. “Non so da dove arrivino queste notizie”, ammette il classe 1999 al quotidiano olandese dopo gli impegni con la sua Nazionale in Nations League. Una cosa è certa: in estate cambierà aria. “Entrambe le parti sono d’. Voglio continuare a crescere e quindi devo fare un passo in avanti. Ma amo il Bruges e finché sarò qui darò il 100%”, conclude. SportFace.

