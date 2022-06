Multiproprietà Napoli e Bari, Grassani annuncia un nuovo ricorso: “Violato un diritto primario a De Laurentiis” (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il legale del Napoli Mattia Grassani è intervenuto nel corso di “RadioGoal” per parlare a Kiss Kiss Napoli del ricorso perso in appello per la Multiproprietà relativa a Napoli e Bari per il presidente De Laurentiis: “E’ ingiusto e penalizzante che qualisiasi sistema possa sancire una norma che scalfisca un diritto già acquisito, come la Multiproprietà. Perché è dal 2018 che De Laurentiis ha il Bari, ed eventualmente vendere una società di Serie B non è come quella di vendere una macchina mettendo un annuncio su internet. Perché mettendo una “dead-line” alla vendita, in tanti aspetteranno l’ultimo termine per poter tirare sul prezzo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il legale delMattiaè intervenuto nel corso di “RadioGoal” per parlare a Kiss Kissdelperso in appello per larelativa aper il presidente De: “E’ ingiusto e penalizzante che qualisiasi sistema possa sancire una norma che scalfisca ungià acquisito, come la. Perché è dal 2018 che Deha il, ed eventualmente vendere una società di Serie B non è come quella di vendere una macchina mettendo un annuncio su internet. Perché mettendo una “dead-line” alla vendita, in tanti aspetteranno l’ultimo termine per poter tirare sul prezzo ...

