Formula 1, Toto Wolff assicura: “Hamilton non è in declino, il problema è la macchina” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato del periodo che sta vivendo Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione di Formula 1, finendo costantemente alle spalle di Russell e non riuscendo a portare la Mercedes in alto. Tuttavia Wolff non ha dubbi e continua a scommettere sul britannico: “Non penso che il suo genio sia finito. Quattro mesi fa dominava la stagione, non sta perdendo le sue qualità né è in declino. Purtroppo la macchina che gli è stata fornita non è al top, ma sia lui che Russell sono molto professionali e cercano di svilupparla come possono“. Toto ha poi proseguito sulla vettura di questo 2022: “Temo che non sia sufficiente per competere per le posizioni di vertice. ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Il team principal della Mercedes,, ha parlato del periodo che sta vivendo Lewis. Il sette volte campione del mondo non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione di1, finendo costantemente alle spalle di Russell e non riuscendo a portare la Mercedes in alto. Tuttavianon ha dubbi e continua a scommettere sul britannico: “Non penso che il suo genio sia finito. Quattro mesi fa dominava la stagione, non sta perdendo le sue qualità né è in. Purtroppo lache gli è stata fornita non è al top, ma sia lui che Russell sono molto professionali e cercano di svilupparla come possono“.ha poi proseguito sulla vettura di questo 2022: “Temo che non sia sufficiente per competere per le posizioni di vertice. ...

