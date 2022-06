F1 | il GP d’Australia resterà a Melbourne fino al 2035

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 giugno 2022) Un Gran Premio ormai iconico, che proseguirà il suo cammino a lungo nel Mondiale di Formula 1. Le monoposto continueranno a sfidarsi in quel di. La città capitale dello stato di Victoriala sede del GPalmenoal. È arrivato infatti l’accordo per il prolungamento decennale (sarebbe scaduto nel 2025) che renderà l’Albert Park uno dei circuiti più anziani della storia, visto il debutto nel 1996. Il commento di Stefano Domenicali, Presidente e CEO di F1: “Sono davvero onorato di questo annuncio. Questa gara è da sempre una delle favorite dei tifosi, ma anche dei team e dei piloti.è una città vibrante, internazionale, perfetta per il nostro sport. Quest’anno abbiamo visto le tribune piene di tifosi appassionati e non vediamo l’ora di ...