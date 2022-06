Covid | contagi vicini al 20% in Campania | sette i decessi

(Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2983 i positivi del giorno alinsu 14.968 test effettuati per un indice dio pari al 19,92%.i deceduti nelle ultime 48 ore cui si aggiunge una persona morta in precedenza ma registrata solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 13 (-2 rispetto a ieri). I posti letto di degenza ordinaria occupati ammontano a 302 (-3). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 2.983 di cui: Positivi all’antigenico: 2.735 Positivi al molecolare: 248Test: 14.968 di cui: Antigenici: 10.865 Molecolari: 4.103 Deceduti: 7 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575 Posti letto di ...

