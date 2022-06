Castellitto a La Confessione Nove di Gomez | “L’invio di armi in Ucraina? All’inizio lo capivo | ma ora è un grande scontro di civiltà tra Usa e Russia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022)diin? Per Sergio, ospite de Ladi Petervenerdì 17 giugno alle 22.45 su, c’è un prima e un dopo. “Lei è tra quelli che non ritiene giusto mandare leall’?”, chiede il giornalista. “Io parto da un presupposto molto semplice: leservono per ammazzare, non è che servono per tenersele dentro la cassaforte se arriva il ladro dentro casa. Forse anche quello, ma insomma. – premette l’attore – Per cui, io a un iniziale, emotivo, desiderio di aiutare questo Paese, questo popolo aggredito in questo modo qui, posso anche capire che il gesto abbia avuto un senso. – spiega il regista e sceneggiatore – Non mi sembra però che quello che è successo poi, confermi ...