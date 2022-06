Calciomercato Milan, lo vuole Allegri: inserimento della Juve (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Juventus è concretamente interessata al giocatore, lo stesso che piace tanto al Milan. È sfida sul mercato! Il Milan ha tutta l'intenzione di rinnovare e rinforzare il reparto della ... Leggi su milanlive (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, lantus è concretamente interessata al giocatore, lo stesso che piace tanto al. È sfida sul mercato! Ilha tutta l'intenzione di rinnovare e rinforzare il reparto...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: accordo raggiunto con il Crotone per l'acquisto di #Messias - cmdotcom : #Calciomercato, #Milan in pressing per #Asensio: lui dice no al rinnovo col #RealMadrid, così può arrivare in rosso… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: continuano i contatti per il riscatto di #Messias. Il club vuole chiudere entro… - TheLastDuivel : @Zoroback_023 @milan_risorto Articolo di - GabriNaskia : RT @MilanNewsit: Sky - Renato Sanches, il Lille chiede 20 milioni. Il Milan ne offre 10 -