Braida | “Contatti per un calciatore del Napoli? Vi spiego” | poi l’annuncio su Gaetano

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il dirigente della Cremonese Ariedoè intervenuto a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione Radio Goal, parlando dell’ipotesi di Ounas alla Cremonese e soprattutto del futuro di un gioiellino azzurro, Gianluca. Il 22enne napoletano infatti si è messo in mostra in Serie B proprio con la maglia dei violini, tanto da convincere Giuntoli a riportarlo a casa. Ecco le dichiarazioni integrali dell’ex DS di Milan e Barcellona: “Ipotesi Ounas-Cremonese? Al momento, siamo in una fase embrionale del nostro mercato. Abbiamo deima non abbiamo ancora deciso il da farsi, anche perché dalabbiamo avutoe ci avrebbe fatto piacere mantenerlo ma per adesso questo non è possibile. Questo ragazzo è cresciuto, ha talento calcistico ma bisogna lavorarci. Non ...

Pubblicità

Spazio Napoli

...e anche in giornata proseguiranno iper trovare l'accordo Dopo l'addio di Pecchia in casa Cremonese è tempo di accelerare per la ricerca di un nuovo allenatore. nella lista die del ......e lo spettacolo di Beppe". "Un festival per stare insieme alla comunità e aprirsi alla cittadinanza. Per noi è un momento importante per tornare a vivere insieme e ristabilire i... Braida: "Contatti per un calciatore del Napoli Vi spiego" Il nuovo allenatore Massimiliano Alvini si metterà a un tavolo con il consulente strategico Ariedo Braida e con il direttore sportivo ... Rimangono aperti i contatti con la Juventus per il ...Sarà Massimiliano Alvini, 52 anni, toscano di Fucecchio, il nuovo allenatore della Cremonese. Il tecnico in questi giorni è in vacanza all’estero, la firma è attesa nella giornata di lunedì. Comunque ...