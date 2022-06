Ultime Notizie – Napoli, uomo ucciso in strada a Soccavo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un uomo di 66 anni è stato ucciso questa mattina in strada a Napoli. L’omicidio è avvenuto intorno alle 7 in via Paolo Grimaldi, nel quartiere Soccavo, zona occidentale della città. L’uomo, Michele Della Corte, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Undi 66 anni è statoquesta mattina in. L’omicidio è avvenuto intorno alle 7 in via Paolo Grimaldi, nel quartiere, zona occidentale della città. L’, Michele Della Corte, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

