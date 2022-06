Ultime Notizie – Figli disabili e assegno unico, aumento di 120 euro in bozza dl (Di mercoledì 15 giugno 2022) ”Nel caso di nuclei con almeno un Figlio a carico con disabilità” l’assegno unico familiare sarà incrementato di 120 euro per l’anno 2022. E’ una delle novità contenute nella bozza del decreto legge fiscale, all’esame del Cdm. La norma modifica le misure contenute nel provvedimento che ha introdotto l’assegno unico, stabilendo che l’assegno di 85 euro, previsto per ciascun Figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, quest’anno venga stanziato ”per ciascun Figlio con disabilità a carico senza limiti di età”. La norma comporta maggiori spese che ammontano a 122 milioni di euro. Imu La bozza del decreto legge ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) ”Nel caso di nuclei con almeno uno a carico contà” l’familiare sarà incrementato di 120per l’anno 2022. E’ una delle novità contenute nelladel decreto legge fiscale, all’esame del Cdm. La norma modifica le misure contenute nel provvedimento che ha introdotto l’, stabilendo che l’di 85, previsto per ciascuno maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, quest’anno venga stanziato ”per ciascuno contà a carico senza limiti di età”. La norma comporta maggiori spese che ammontano a 122 milioni di. Imu Ladel decreto legge ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - VesuvioLive : Covid in Campania, calano i nuovi positivi e i ricoveri: il bollettino di oggi - VesuvioLive : Il ministro Speranza positivo al covid: è in isolamento - RedazioneDedalo : Enna - Carenza di sangue: è importante andare a donare per salvare vite umane -