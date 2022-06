M5s, Conte: “Entro giugno voto in rete su doppio mandato. Non mi esprimo, ma la politica non può diventare un mestiere” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Entro fine giugno il Movimento 5 Stelle farà partire la consultazione in rete sul doppio mandato”. Ad annunciarlo è Giuseppe Conte, presidente M5s, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito, il giorno dopo il risultato deludente delle Amministrative. “Non mi esprimerò a favore di un esito o di un altro, ma non credo sia nello spirito dei Cinquestelle aprire a un numero di mandati indefiniti: la politica non può diventare un mestiere; il tetto può anche saltare del tutto ma non credo sia nello spirito della nostra comunità”, ha concluso in conferenza stampa il leader pentastellato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) “fineil Movimento 5 Stelle farà partire la consultazione insul”. Ad annunciarlo è Giuseppe, presidente M5s, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito, il giorno dopo il risultato deludente delle Amministrative. “Non mi esprimerò a favore di un esito o di un altro, ma non credo sia nello spirito dei Cinquestelle aprire a un numero di mandati indefiniti: lanon puòun; il tetto può anche saltare del tutto ma non credo sia nello spirito della nostra comunità”, ha concluso in conferenza stampa il leader pentastellato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

