LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Peter Sagan cerca il bis a Brunnel. Attenzione anche a Bettiol (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della quarta tappa del Giro di Svizzera 2022, la Grenchen – Brunnen di 191 km, frazione che potrebbe offrire una chance interessante ancora alle ruoti più veloci del gruppo. Una tappa che presenta i principali pericoli nel GPM di terza categoria posto nella parte iniziale della tappa, l’ascesa del Kappelen, e nel GPM di seconda categoria posto nel finale della tappa. Dopo la cima del Sattel (3,8 km al 7,6%) infatti, vi sarà una lunga discesa e un tratto di pianura che porterà al traguardo. Chi potrà spuntarla sul traguardo di Brunnen? Attenzione al possibile bis di Peter ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della quartadeldi, la Grenchen – Brunnen di 191 km, frazione che potrebbe offrire una chance interessante ancora alle ruoti più veloci del gruppo. Unache presenta i principali pericoli nel GPM di terza categoria posto nella parte iniziale della, l’ascesa del Kappelen, e nel GPM di seconda categoria posto nel finale della. Dopo la cima del Sattel (3,8 km al 7,6%) infatti, vi sarà una lunga discesa e un tratto di pianura che porterà al traguardo. Chi potrà spuntarla sul traguardo di Brunnen?al possibile bis di...

