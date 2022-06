Pubblicità

LICIO15 : Inviato USA diretto a Beirut xmediare la disputa marittima sul gas tra Israele e Libano,Il presidente libanese Mich… -

Agenzia ANSA

Il presidente libanese Michelha convocato il prossimo 23 giugno i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari per le ...preliminare per l'erogazione dei fondi necessari per sostenere il, ..."Durante il suo incontro con il mediatore statunitense, il presidenteha rivendicato i diritti sovrani delsu acque e risorse naturali", ha annunciato la Presidenza libanese attraverso il ... Libano: Aoun, il 23 al via consultazioni per nuovo governo - Medio Oriente Il presidente libanese Michel Aoun ha convocato il prossimo 23 giugno i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari per le consultazioni costituzionali sulla nomina del nuovo premier. (ANSA) ...(ANSAmed) - BEIRUT, 14 GIU - E' stato ricevuto stamani a Beirut dal presidente della Repubblica Michel Aoun l'inviato speciale Usa, Amos Hochstein, incaricato di facilitare le trattative dirette tra L ...