Lagarde fa il “mea culpa” | arriva il bazooka anti spread | riunione straordinaria della Bce

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ci sarà uno scudo. Un nuovo “” per salvare Euro e i titoli di Stato in difficoltà, dunque Btp in primis. Marcia indietroBce dopo lo tsunami dei mercati provocato dalla cantonata di Christine. Lad’emergenza con cui è stata convocata una inusualedei membriBce la dice lunga sulla “toppa” presa poco più di una settimana fa: con l’innalzamento dei tassi. Un segnale, non sappiamo ancora quanto risolutivo, sta nell’accelerazione decisa al termine del vertice d’emergenza sul nuovo strumento finanziario per contrastare la frammentazione finanziaria nell’area dell’euro. Francoforte ha annunciato che contro l’allargamento deglisui tassi dei titoli di Stato interverrà ...