La telefonata tra Xi e Putin è solo la conferma di un' asse antioccidente

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un'altra conversazione telefonica con il presidente della Federazione russa Vladimir. Sin da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, Xi non ha mai parlato con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, ma già il 25 febbraio – un giorno dopo l'inizio dell'invasione – aveva parlato con. Durante la conversazione, come riportata dal ministero degli Esteri cinese, il presidente della seconda potenza economica del mondo si è congratulato per i successi del rapporto tra Mosca e Pechino: "Le relazioni Cina-Russia hanno mantenuto un buon ritmo di sviluppo. La cooperazione economica e commerciale tra i due paesi aumenta costantemente e il ponte autostradale Heihe-Blagoveshchensk è stato aperto al traffico, aprendo un nuovo canale di comunicazione tra i due paesi".alla fine del ...

... aprendo un nuovo canale di comunicazione tra i due paesi'. Solo alla fine del comunicato si fa un ... Quello che è chiaro, almeno dalla comunicazione di quest'ultima, è che la Cina non ha ... Oggi, nel giorno del suo 69esimo compleanno, il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto la telefonata del suo omologo russo Vladimir Putin. Pechino: non esiteremo a iniziare guerra Le relazioni tra ... Il capo della seconda potenza del mondo dice a Putin: le tue preoccupazioni sono legittime. Ancora una volta vuole mostrarsi come un leader responsabile, ma l'obiettivo è un altro: cambiare l'ordine mondiale.