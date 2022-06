Giro di Slovenia 2022 | Majka si impone davanti a Novak e Pogacar Quarto Albanese

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Rafalvince la prima tappa deldie diventa il primo leader della corsa. Il polacco scappa insieme agli sloveni Domene Tadeja circa 50 km dal traguardo e poi trova lo scatto decisivo a poco più di 1 km dall’arrivo. Per il corridore dell’UAE Team Emirates si tratta della prima vittoria stagionale. La fuga di giornata prende il via dopo pochi chilometri e vede al suo interno Alex Tolio (Bardiani CSF Faizané), Luca Chirico (Drone Hopper Androni), Nik Cemazar e Kristijan Koren (Adria Mobil), Tomasz Budzinski (HRE Mazowsze Serce) e Nicolas Sessler (Global 6 Cycling). Il gruppo però spinge e sotto l’andatura della UAE recupera i fuggitivi a poco più di 60 km dal traguardo. A questo punto parte il terzetto formato da Rafal, ...

Primoz Roglic ha lanciato la sfida verso il Tour de France vincendo il Delfinato con una prova di forza della Jumbo. Al Giro di Slovenia è arrivata una prima risposta dal connazionale Tadej Pogacar, capitano della Uae Emirates, vincitore della grande corsa francese nelle ultime due edizioni.