Fumo di sigaretta, il rischio di insufficienza cardiaca raddoppia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dallo studio è emerso che i danni del Fumo possono durare fino a tre decenni anche in chi ha deciso di abbandonare le sigarette Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dallo studio è emerso che i danni delpossono durare fino a tre decenni anche in chi ha deciso di abbandonare le sigarette

Pubblicità

ala_zala : RT @RiccardoGatti: Fumo di sigaretta, causa l'80% dei tumori al polmone e il 30% di ogni altra neoplasia - - yrys_1977 : Scusami Luca, amore mio, ma lui è troppo BONO, soprattutto quando lecca la cartina di sigaretta mi fa impazzire!!(e… - laura110579 : RT @Olivieri2Va: Gent @AzzolinaLucia ancora ignora che il covid si diffonde nell'aria come il fumo della sigaretta e che in ambienti chiusi… - _lubeck : RT @Olivieri2Va: Gent @AzzolinaLucia ancora ignora che il covid si diffonde nell'aria come il fumo della sigaretta e che in ambienti chiusi… - myfacepancake : @jinnmymoon se è fumo da sigaretta no fa cacare -