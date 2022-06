Bill Gates boccia gli NFT

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli NFT sono "basati al 100 per cento su una teoria stupida". Parola di, intervenuto a una conversazione di TechCrunch sui cambiamenti climatici. Sollecitato di un parere sul mondo cripto, l'ex Ceo di Microsoft ha affermato che preferisce investire in asset tangibili, come fabbriche o fattorie, o "un'azienda che produce prodotti" e che non ha alcun legame con le criptovalute o NFT. Una battutal'ha dedicata anche al progetto Bored Ape Yacht Club: "è ovvio che le coste immagini digitali delle scimmie miglioreranno immensamente il mondo", il commento sarcastico di, che già in passato aveva affermato che le criptovaulte "potrebbero essere letali".