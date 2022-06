Al via gli ordini di Nissan Qashqai e-Power (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini di Qashqai e-Power, la vettura Nissan che ha dato vita al segmento dei crossover, ora equipaggiato con e-Power un propulsore elettrificato unico nel mercato. Una tecnologia esclusiva che non ha eguali nel mercato, con un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia elettrica, Qashqai e-Power percorre oltre 1.000 km con un solo pieno di benzina. Tecnologia ideale per i clienti europei, molto attenti al piacere di guida, all’efficienza e alla possibilità di viaggiare senza limiti in tutti i contesti: urbani, sub urbani ed extraurbani. e-Power si pone quindi come la migliore soluzione elettrificata disponibile, alternativa al diesel e vero elemento di transizione verso ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Al via glidie-, la vetturache ha dato vita al segmento dei crossover, ora equipaggiato con e-un propulsore elettrificato unico nel mercato. Una tecnologia esclusiva che non ha eguali nel mercato, con un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia elettrica,e-percorre oltre 1.000 km con un solo pieno di benzina. Tecnologia ideale per i clienti europei, molto attenti al piacere di guida, all’efficienza e alla possibilità di viaggiare senza limiti in tutti i contesti: urbani, sub urbani ed extraurbani. e-si pone quindi come la migliore soluzione elettrificata disponibile, alternativa al diesel e vero elemento di transizione verso ...

