Agenzia delle Entrate: ecco chi deve restituire 600€ (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tasse ed imposte dell’Agenzia delle Entrate sono un onere per il contribuente. Si devono rispettare le scadenze predeterminate o si rischia sanzione Tasse ed imposte sono di gestione dell’Agenzia delle Entrate che da qualche anno delega l’invio delle cartelle esattoriali ed eventuali controlli all’ufficio riscossioni. Ci si trova in tempi di dichiarazione dei redditi. Ma L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tasse ed imposte dell’sono un onere per il contribuente. Si devono rispettare le scadenze predeterminate o si rischia sanzione Tasse ed imposte sono di gestione dell’che da qualche anno delega l’inviocartelle esattoriali ed eventuali controlli all’ufficio riscossioni. Ci si trova in tempi di dichiarazione dei redditi. Ma L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il vaiol… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Questa sera ci sarà la Superluna delle Fragole. E' la seconda dell'anno. Diretta streaming su… - Agenzia_Ansa : Oggi la ‘Superluna delle Fragole’, è la seconda del 2022 #ANSA - giordi63 : RT @Davidovskij: Sesso è potere. Anche alla luce delle ultime amministrative possiamo confermare che la politica è un lavoro per uomini. M… - altalex : ?? Le regole previste dall'Agenzia delle Entrate per ottenere i contributi, domande al via dal 9 al 23 giugno: Provv… -