WTA Berlino 2022 | risultati 14 giugno | avanzano Maria Sakkari ed Ons Jabeur

Leggi su oasport

(Di martedì 14 giugno 2022) Si è conclusa la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 500di tennis: per il primo turno del bett1open, sull’erba tedesca, impegnate diciotto giocatrici. Non c’erano azzurre oggi in campo. La tunisina Onsbatte la ceca Karolina Muchova per 6-3 6-3, mentre la statunitense Alycia Parks elimina la cinese Zheng Qinwen con lo score di 6-3 7-6, infine la tedesca Andrea Petkovic supera la spagnola Garbiñe Muguruza col punteggio di 7-6 6-4. L’elvetica Belinda Bencic batte la teutonica Jule Niemeier per 6-4 5-7 6-3, mentre la russa Anna Kalinskaya regola la transalpina Alizé Cornet col punteggio di 6-4 6-4, infine la russa Liudmila Samsonova elimina la slovena Tamara Zidansek con lo score di 7-5 6-1. La russa Veronika Kudermetova rimonta la bielorussa Aryna Sabalenka per ...