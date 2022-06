Ucraina: Kiev, 'prosegue l'offensiva russa nel Donbass' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "L'esercito russo non smette di condurre operazioni offensive nella zona operativa orientale del Donbass e di lanciare missili e attacchi aerei sulle infrastrutture". Lo afferma il rapporto mattutino dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, secondo cui "non ci sono stati cambiamenti significativi nelle attività delle forze armate bielorusse nelle aree di Volyn e Polissya. Nella direzione di Seversky, invece, le truppe russe hanno rafforzato le unità della prima armata di carri armati del distretto militare occidentale, che è coinvolta nella copertura del confine russo-ucraino nelle regioni di Bryansk e Kursk, con due gruppi tattici di battaglione di truppe aviotrasportate". "L'aggressore - si legge nel rapporto - ha sparato con l'artiglieria contro le posizioni delle forze di difesa nelle aree di confine delle regioni di Sumy e ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "L'esercito russo non smette di condurre operazioni offensive nella zona operativa orientale dele di lanciare missili e attacchi aerei sulle infrastrutture". Lo afferma il rapporto mattutino dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, secondo cui "non ci sono stati cambiamenti significativi nelle attività delle forze armate bielorusse nelle aree di Volyn e Polissya. Nella direzione di Seversky, invece, le truppe russe hanno rafforzato le unità della prima armata di carri armati del distretto militare occidentale, che è coinvolta nella copertura del confine russo-ucraino nelle regioni di Bryansk e Kursk, con due gruppi tattici di battaglione di truppe aviotrasportate". "L'aggressore - si legge nel rapporto - ha sparato con l'artiglieria contro le posizioni delle forze di difesa nelle aree di confine delle regioni di Sumy e ...

