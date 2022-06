(Di martedì 14 giugno 2022) Dopo l’incredibile successo di Matteoa Stoccarda, arrivato immediatamente dopo il rientro dall’infortunio alla mano e alla conseguente operazione, il romano sarà protagonista al Queen’s, dove inizierà dalla sfida con Daniel Evans la sua difesa del titolo 2021. La vittoria in terra tedesca è stata una vera e propria impresa, la pensa così anche il suo coach, che alla Gazzetta dello Sport ha detto: “È tutto merito della sua straordinaria forza di volontà, della voglia di migliorarsi. Ancora una volta è riuscito a superarsi”. “La mano è guarita benissimo – ha continuato l’allenatore – Matteo non ha dolore nonostante abbia giocato diverse partite dopo tanto tempo di stop. Il 12 aprile, giorno del suo compleanno, toglieva gli ultimi punti e faceva fatica a tenere in mano la racchetta. Solo due mesi dopo con ...

Tennis, Vincenzo Santopadre: 'Berrettini è guarito completamente, i paparazzi non lo condizionano'

Cose dell'altro mondo, cose "sovrumane" per dirla con le parole di Santopadre, l'uomo che ha cresciuto il Matteo Berrettini tennista e da sempre ne è il coach. L'impresa del numero 1 italiano a Stoccarda, col trofeo conquistato al rientro in campo dopo l'...Forse perché la sua stessa carriera è nata e si è sviluppata all'insegna dell'imprevedibilità: a parte i suoi genitori, il fratello Jacopo e il chiaroveggente Santopadre, in pochi, quando ... Tennis, Vincenzo Santopadre: "Berrettini tra i favoriti per Wimbledon" Il coach Santopadre parla delle condizioni fisiche di Berrettini e del suo torneo a Stoccarda: "Deve ritrovare le giuste sensazioni"