Roma, si lancia nel fiume, viene ritrovato cadavere: macabra scoperta sulle rive dell'Aniene (FOTO) (Di martedì 14 giugno 2022) Dramma a Roma dove un uomo, di cui si erano perse le tracce da giorni, è stato ritrovato senza vita nelle acque del fiume Aniene in corrispondenza di Via Valsolda. Ad estrarre il corpo dall'acqua sono stati i Vigili del Fuoco attraverso le squadre specializzate in questo tipo di interventi. cadavere nell'Aniene tra Montesacro e Sacco Pastore Il cerchio delle ricerche si era stretto proprio in quella zona. Siamo nella zona tra Sacco Pastore e Montesacro. Qui sulle rive del fiume Aniene nei pressi di Via Valsolda è stata fatta la macabra scoperta. L'uomo, dopo accurate e ripetute ricerche, è stato trovato dagli operatori privo di vita all'interno delle acque in un'ansa sulla riva sinistra del fiume.

