Omolade muore a 39 anni Simbolo contro il razzismo - Sport - Calcio - quotidiano.net

Pubblicità

simone_volponi : Ogni volta che muore un giovane, e succede troppo spesso, ormai sento puzza di Bassetti. Omolade me lo ricordo, tut… - infoitsport : Calcio in lutto: muore a 39 anni Omolade, simbolo della lotta al razzismo - infoitsport : Omolade muore a 39 anni: il corpo trovato dentro un'auto a Palermo - ilcirotano : Omolade muore a 39 anni: il corpo trovato dentro un'auto a Palermo - - infoitsport : Giallo a Ballarò, muore improvvisamente l'attaccante Omolade. Era bandiera della lotta al razzismo -

Sì, nella gara precedente contro la Ternana una trentina di tifosi del club veneto aveva lasciato polemicamente lo stadio per protestare contro l'utilizzo in campo di, cui non perdonavano il ..., che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia dell'Altafonte (Prima Categoria siciliana), vanta un lungo passato in Serie C tra il 2003 e il 2010, con le maglie di Novara, Biellese, ...Il corpo non presentava lesioni esterne: esclusa quindi la morte violenta, come riferisce palermo today. Omolade, che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia dell'Altafonte (Prima Categoria sici ...Cause da chiarire — Come riporta Palermo Today, il calciatore nigeriano è stato trovato morto questa mattina in una Peugeot in via Martoglio, a Ballarò. Omolade passò poi al Torino ed esordì in Serie ...