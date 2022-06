Mancini tranquillo: “Sconfitta che non vanifica quanto fatto di buono, c’è un aspetto positivo” (Di martedì 14 giugno 2022) L’Italia perde 5-1 contro la Germania per il match valido per la quarta gara del girone di Nations League con Ungheria, Germania e Inghilterra. Roberto Mancini parla nel post partita riguardo le considerazioni emerse in questa gara. Nel post partita, il mister degli azzurri ha parlato così: “Peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo. Abbiamo concesso troppo, li abbiamo fatti giocare. Il gruppo è ancora tutto aperto. Ci sono stati degli errori, nel primo tempo abbiamo subito un gol e abbiamo rischiato di prenderne un altro. Se vuoi recuperare contro questi giocatori rischi. Ci sono difficoltà in partite come questa”. Successivamente, le parole che dovrebbero far ben sperare la Nazionale: “Non vanifica nulla, faremo cose buone, meno buone, il gruppo è aperto. Ci dispiace, ma ci sono tanti giovani che hanno esordito. Siamo stati ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) L’Italia perde 5-1 contro la Germania per il match valido per la quarta gara del girone di Nations League con Ungheria, Germania e Inghilterra. Robertoparla nel post partita riguardo le considerazioni emerse in questa gara. Nel post partita, il mister degli azzurri ha parlato così: “Peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo. Abbiamo concesso troppo, li abbiamo fatti giocare. Il gruppo è ancora tutto aperto. Ci sono stati degli errori, nel primo tempo abbiamo subito un gol e abbiamo rischiato di prenderne un altro. Se vuoi recuperare contro questi giocatori rischi. Ci sono difficoltà in partite come questa”. Successivamente, le parole che dovrebbero far ben sperare la Nazionale: “Nonnulla, faremo cose buone, meno buone, il gruppo è aperto. Ci dispiace, ma ci sono tanti giovani che hanno esordito. Siamo stati ...

